Брянчанинова (Татищева) София Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1882
Дата смерти19.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1882
Бракосочетание
1903
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
23.02.1905
Дочь: Пачини Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1906
Дочь: Шуберт Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Николаевич
Смерть
19.09.1966
г. Монморанси, Валь-д-Оиз, Иль-де-Франс, Французская республика