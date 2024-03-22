Брянчанинова (Татищева) София Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Татищева) София Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.04.1882

Дата смерти

19.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1882

Отец: Татищев Алексей Никитич

Мать: Татищева Екатерина Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1903

Муж: Брянчанинов Владимир Николаевич

Бракосочетание
1903

Муж: Брянчанинов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1905

Дочь: Пачини Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1906

Дочь: Шуберт Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Николаевич

Смерть
19.09.1966
г. Монморанси, Валь-д-Оиз, Иль-де-Франс, Французская республика
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