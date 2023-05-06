Брянчанинов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1875
Дата смерти11.08.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1903
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
23.02.1905
Дочь: Пачини Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Брянчанинова София Алексеевна
Рождение ребёнка
22.06.1906
Дочь: Шуберт Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Брянчанинова София Алексеевна
Смерть
11.08.1963
г. Монморанси, Валь-д-Оиз, Иль-де-Франс, Французская республика