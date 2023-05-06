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Брянчанинов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1875

Дата смерти

11.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Жена: Брянчанинова София Алексеевна

Бракосочетание
1903

Жена: Брянчанинова София Алексеевна

Рождение ребёнка
23.02.1905

Дочь: Пачини Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Брянчанинова София Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1906

Дочь: Шуберт Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Брянчанинова София Алексеевна

Смерть
11.08.1963
г. Монморанси, Валь-д-Оиз, Иль-де-Франс, Французская республика
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