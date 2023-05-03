Татищев Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатищев Борис Алексеевич

Татищев Борис Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1876

Дата смерти

22.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1876

Отец: Татищев Алексей Никитич

Мать: Татищева Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
19.11.1903

Сын: Татищев Алексей Борисович

Мать ребёнка: Татищева Варвара Михайловна

г. Берлин, Германская Империя
Рождение ребёнка
27.06.1906

Дочь: Шереметева Дарья Борисовна

Мать ребёнка: Татищева Варвара Михайловна

г. Берлин, Германская империя
Рождение ребёнка
25.12.1907

Дочь: Шувалова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Татищева Варвара Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татищева Варвара Михайловна

Смерть
22.11.1949
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Похоронен на кладбище Батиньоль.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close