Татищев Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1876
Дата смерти22.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1876
Рождение ребёнка
19.11.1903
Сын: Татищев Алексей Борисович
Мать ребёнка: Татищева Варвара Михайловна
г. Берлин, Германская Империя
Рождение ребёнка
27.06.1906
Дочь: Шереметева Дарья Борисовна
Мать ребёнка: Татищева Варвара Михайловна
г. Берлин, Германская империя
Рождение ребёнка
25.12.1907
Дочь: Шувалова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Татищева Варвара Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1949
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Похоронен на кладбище Батиньоль.