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Татищев Алексей Борисович

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Место рождения

г. Берлин, Германская Империя

Дата рождения

01.12.1903

Дата смерти

08.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Берлин, Германская Империя
Бракосочетание
1937

Жена: Татищева Аграфена Владимировна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Татищев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Владимировна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Татищев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Владимировна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Татищева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Владимировна

Смерть
08.08.1991
г. Нью-Йорк, США
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