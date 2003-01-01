Татищев Алексей Борисович
Место рожденияг. Берлин, Германская Империя
Дата рождения01.12.1903
Дата смерти08.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Берлин, Германская Империя
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Владимировна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Татищев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Владимировна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Татищева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Владимировна
Смерть
08.08.1991
г. Нью-Йорк, США