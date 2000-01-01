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Татищева Мария Алексеевна
Татищева Мария Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Пол
Женский
Отец
Татищев Алексей Борисович
1903 г.р.
Мать
Татищева (Трубецкая) Аграфена Владимировна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Татищев Алексей Борисович
Мать:
Татищева Аграфена Владимировна
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