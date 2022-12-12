Татищева (Трубецкая) Аграфена Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти28.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Татищев Алексей Борисович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Татищев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Татищев Алексей Борисович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Татищева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Татищев Алексей Борисович
Смерть
28.03.1992
г. Нью-Йорк, США