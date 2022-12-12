Татищева (Трубецкая) Аграфена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева (Трубецкая) Аграфена Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

28.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: Трубецкой Владимир Петрович

Мать: Трубецкая Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1937

Муж: Татищев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Татищев Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Татищев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Татищев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Татищев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Татищева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Татищев Алексей Борисович

Смерть
28.03.1992
г. Нью-Йорк, США
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