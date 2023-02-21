Татищев Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищев Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Татищев Алексей Борисович

Мать: Татищева Аграфена Владимировна

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