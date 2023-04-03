Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
женский, родилась 25.08.1886, Тула, город Тула, Тульская область
умерла 27.06.1976, коммуна Шель, Сена и Марн, Иль-де-Франс, Франция
ОтецЛопухин Сергей Алексеевич14.10.1853 г.р.
МатьЛопухина (Баранова) Александра Павловна27.10.1854 г.р.
Супруги
Трубецкой Владимир Петрович30.07.1885 г.р.
Дети
Трубецкой Пётр Владимирович09.11.1907 г.р.
Трубецкая Анна Владимировна18.12.1908 г.р.Показать еще 5
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Рождение
25.08.1886
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
31.03.1907
Рождение ребёнка
09.11.1907
Сын: Трубецкой Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1908
Дочь: Трубецкая Анна Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1910
Дочь: Пиетрасанта (Трубецкая) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1911
Дочь: Татищева (Трубецкая) Аграфена Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: Трубецкая София Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1915
Дочь: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1919
Дочь: Трубецкая Мария Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
27.06.1976
коммуна Шель, Сена и Марн, Иль-де-Франс, Франция