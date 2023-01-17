Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1886
Дата смерти27.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1886
Бракосочетание
31.03.1907
Рождение ребёнка
09.11.1907
Сын: Трубецкой Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1908
Дочь: Трубецкая Анна Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1910
Дочь: Пиетрасанта Александра Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1911
Дочь: Татищева Аграфена Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: Трубецкая София Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1915
Дочь: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1919
Дочь: Трубецкая Мария Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
27.06.1976
коммуна Шель, Сена и Марн, Иль-де-Франс, Франция