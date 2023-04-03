Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна 25.08.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.08.1886, Тула, город Тула, Тульская область

умерла 27.06.1976, коммуна Шель, Сена и Марн, Иль-де-Франс, Франция

Отец
Лопухин Сергей Алексеевич14.10.1853 г.р.
Мать
Лопухина (Баранова) Александра Павловна27.10.1854 г.р.
Супруги
Трубецкой Владимир Петрович30.07.1885 г.р.
Дети
Трубецкой Пётр Владимирович09.11.1907 г.р.
Трубецкая Анна Владимировна18.12.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1886

Отец: Лопухин Сергей Алексеевич

Мать: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Тула, город Тула, Тульская область

Бракосочетание
31.03.1907

Муж: Трубецкой Владимир Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Трубецкой Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.12.1908

Дочь: Трубецкая Анна Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: Пиетрасанта (Трубецкая) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Татищева (Трубецкая) Аграфена Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Трубецкая София Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.05.1915

Дочь: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.03.1919

Дочь: Трубецкая Мария Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Смерть
27.06.1976
коммуна Шель, Сена и Марн, Иль-де-Франс, Франция

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