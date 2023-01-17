Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

25.08.1886

Дата смерти

27.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1886

Отец: Лопухин Сергей Алексеевич

Мать: Лопухина Александра Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
31.03.1907

Муж: Трубецкой Владимир Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Трубецкой Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1908

Дочь: Трубецкая Анна Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: Пиетрасанта Александра Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Татищева Аграфена Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Трубецкая София Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1915

Дочь: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1919

Дочь: Трубецкая Мария Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Петрович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
27.06.1976
коммуна Шель, Сена и Марн, Иль-де-Франс, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close