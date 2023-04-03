Пиетрасанта (Трубецкая) Александра Владимировна
женский, родилась 18.03.1910, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 01.07.1994, г. Нью-Йорк, США
МатьТрубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна25.08.1886 г.р.
ОтецТрубецкой Владимир Петрович30.07.1885 г.р.
Супруги
Малкольм Дональд Кэнмор09.02.1893 г.р.
Пьетрасанта Витторио Джузеппе09.01.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1994
г. Нью-Йорк, США