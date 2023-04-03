Пиетрасанта (Трубецкая) Александра Владимировна 18.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Пиетрасанта (Трубецкая) Александра Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.03.1910, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 01.07.1994, г. Нью-Йорк, США

Мать
Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна25.08.1886 г.р.
Отец
Трубецкой Владимир Петрович30.07.1885 г.р.
Супруги
Малкольм Дональд Кэнмор09.02.1893 г.р.
Пьетрасанта Витторио Джузеппе09.01.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1910

Отец: Трубецкой Владимир Петрович

Мать: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьетрасанта Витторио Джузеппе

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малкольм Дональд Кэнмор

Смерть
01.07.1994
г. Нью-Йорк, США

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