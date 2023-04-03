Трубецкой Владимир Петрович
мужской, родился 30.07.1885, Москва, город федерального значения Москва
умер 08.04.1954, г. Нью-Йорк, США
МатьТрубецкая (Оболенская) Александра Владимировна27.10.1861 г.р.
ОтецТрубецкой Пётр Николаевич05.10.1858 г.р.
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Сын: Трубецкой Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
Дочь: Трубецкая Анна Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
Дочь: Пиетрасанта (Трубецкая) Александра Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
Дочь: Татищева (Трубецкая) Аграфена Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
Дочь: Трубецкая София Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
Дочь: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
Дочь: Трубецкая Мария Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна