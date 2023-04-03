Трубецкой Владимир Петрович 30.07.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубецкой Владимир Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.07.1885, Москва, город федерального значения Москва

умер 08.04.1954, г. Нью-Йорк, США

Мать
Трубецкая (Оболенская) Александра Владимировна27.10.1861 г.р.
Отец
Трубецкой Пётр Николаевич05.10.1858 г.р.
Супруги
Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна25.08.1886 г.р.
Дети
Трубецкой Пётр Владимирович09.11.1907 г.р.
Трубецкая Анна Владимировна18.12.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1885

Отец: Трубецкой Пётр Николаевич

Мать: Трубецкая (Оболенская) Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
31.03.1907

Жена: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Трубецкой Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.12.1908

Дочь: Трубецкая Анна Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: Пиетрасанта (Трубецкая) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Татищева (Трубецкая) Аграфена Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Трубецкая София Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.05.1915

Дочь: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.03.1919

Дочь: Трубецкая Мария Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Смерть
08.04.1954
г. Нью-Йорк, США

Похоронен: Кладбище Батиньоль, Париж, Иль-де-Франс, Франция

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