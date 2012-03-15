Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.05.1915

Дата смерти

15.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1915

Отец: Трубецкой Владимир Петрович

Мать: Трубецкая Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.11.1938

Муж: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
11.09.1940

Сын: Брюн Де Сент Ипполит Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович

Отон, Эндр и Луара Центр-Долина Луары, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бонсенн Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюн Де Сент Ипполит Егор (Жорож) Георгиевич

Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Де Лапейриер Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюн Де Сент Ипполит Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович

Смерть
15.03.2012
Аржантёй, Вал-д Уаз, Иль-де-Франс, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close