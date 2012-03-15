Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.05.1915
Дата смерти15.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1915
Бракосочетание
03.11.1938
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
11.09.1940
Сын: Брюн Де Сент Ипполит Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович
Отон, Эндр и Луара Центр-Долина Луары, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бонсенн Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Де Лапейриер Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюн Де Сент Ипполит Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович
Смерть
15.03.2012
Аржантёй, Вал-д Уаз, Иль-де-Франс, Франция