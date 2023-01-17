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Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович

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Место рождения

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.09.1908

Дата смерти

16.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
03.11.1938

Жена: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
11.09.1940

Сын: Брюн Де Сент Ипполит Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Отон, Эндр и Луара Центр-Долина Луары, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бонсенн Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюн Де Сент Ипполит Егор (Жорож) Георгиевич

Мать ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Де Лапейриер Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюн Де Сент Ипполит Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна

Смерть
16.12.1981
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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