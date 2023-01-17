Брюн Де Сент Ипполит Георгий Борисович
Место рождения
Дата рождения09.09.1908
Дата смерти16.12.1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1938
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
11.09.1940
Отон, Эндр и Луара Центр-Долина Луары, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бонсенн Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Де Лапейриер Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Брюн Де Сент Ипполит Прасковья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
16.12.1981
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция