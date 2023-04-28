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Трубецкой Пётр Николаевич

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Место рождения

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.10.1858

Дата смерти

04.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1858

Отец: Трубецкой Николай Петрович

Мать: не указана

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
01.10.1884

Жена: Трубецкая Александра Владимировна

Рождение ребёнка
30.07.1885

Сын: Трубецкой Владимир Петрович

Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: Ламздорф-Галаган София Петровна

Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна

Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: Оболенская Любовь Петровна

Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Трубецкой Николай Петрович

Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1892

Дочь: Бушек Александра Петровна

Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Трубецкая Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна

Смерть
04.10.1911
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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