Трубецкой Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1858
Дата смерти04.10.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1858
Отец: Трубецкой Николай Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1884
Рождение ребёнка
30.07.1885
Сын: Трубецкой Владимир Петрович
Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: Ламздорф-Галаган София Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Оболенская Любовь Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна
Рождение ребёнка
17.10.1890
Сын: Трубецкой Николай Петрович
Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна
Рождение ребёнка
24.02.1892
Дочь: Бушек Александра Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Трубецкая Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая Александра Владимировна
Смерть
04.10.1911
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область