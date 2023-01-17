Новочеркасск
город Новочеркасск, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1НОВОЧЕРКАССК. (Состоит из трех станиц: Верхне-, Средне- и Нижне-Новочеркасской).При рр. Аксае и Тузлове.17141041312198998687Церквей православных: приходских 7 и домовых 3. Учебных заведений 8: Мариинский институт благородных девиц. Войсковая гимназия, с отделением восточных языков. Училище: о Показать всеПоказать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
3Новочеркасск, город с пригор. пос. Хутунок, при реках Аксае и Тузлове5343104252975830955————
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
31608Новочеркасскгород обл.подч.47°25'00"40°07'00"L-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60727000001г Новочеркасскгород