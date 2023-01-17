город Новочеркасск, город Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область (на 2019) — Familio

Новочеркасск

город Новочеркасск, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Войсковой город
1НОВОЧЕРКАССК. (Состоит из трех станиц: Верхне-, Средне- и Нижне-Новочеркасской).При рр. Аксае и Тузлове.17141041312198998687Церквей православных: приходских 7 и домовых 3. Учебных заведений 8: Мариинский институт благородных девиц. Войсковая гимназия, с отделением восточных языков. Училище: о Показать все
Показать скан

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ
3Новочеркасск, город с пригор. пос. Хутунок, при реках Аксае и Тузлове5343104252975830955

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область
31608Новочеркасскгород обл.подч.47°25'00"40°07'00"L-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, город Новочеркасск
60727000001г Новочеркасскгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close