Ламздорф-Галаган (Трубецкая) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламздорф-Галаган (Трубецкая) София Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1887

Дата смерти

24.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: Шидловская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Николай Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1919

Дочь: Врангель Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Николай Константинович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламздорф-Галаган Николай Константинович

Смерть
24.08.1971
г. Нью-Йорк, США
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