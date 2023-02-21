Ламздорф-Галаган (Трубецкая) София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1887
Дата смерти24.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1915
Дочь: Шидловская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Николай Константинович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1919
Дочь: Врангель Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Николай Константинович
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1971
г. Нью-Йорк, США