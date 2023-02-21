Ламздорф-Галаган Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1881
Дата смерти09.05.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1881
Рождение ребёнка
17.03.1913
Дочь: Швецова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган София Петровна
Рождение ребёнка
05.06.1914
Дочь: Ширинская-Шихматова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган София Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1915
Дочь: Шидловская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган София Петровна
Рождение ребёнка
21.10.1919
Дочь: Врангель Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган София Петровна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1951
г. Нью-Йорк, США