Ламздорф-Галаган Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламздорф-Галаган Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1881

Дата смерти

09.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1881

Отец: Ламздорф-Галаган Константин Николаевич

Мать: Ламздорф-Галаган Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
17.03.1913

Дочь: Швецова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган София Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.06.1914

Дочь: Ширинская-Шихматова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган София Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: Шидловская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган София Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1919

Дочь: Врангель Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган София Петровна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламздорф-Галаган София Петровна

Смерть
09.05.1951
г. Нью-Йорк, США