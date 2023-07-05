Ламздорф-Галаган (Ламздорф) Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламздорф-Галаган (Ламздорф) Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1841

Дата смерти

13.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1874

Жена: Ламздорф-Галаган Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1881

Сын: Ламздорф-Галаган Николай Константинович

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Екатерина Павловна

Смерть
13.08.1900
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