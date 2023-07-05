Ламздорф-Галаган (Ламздорф) Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1841
Дата смерти13.08.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
11.08.1881
Сын: Ламздорф-Галаган Николай Константинович
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Екатерина Павловна
Смерть
13.08.1900