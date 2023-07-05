Ламздорф-Галаган Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламздорф-Галаган Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ламздорф-Галаган Константин Николаевич

Мать: Ламздорф-Галаган Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Акимова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Дворжецкая Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна

Бракосочетание
Около 1900

Жена: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1906

Дочь: Игнатенко Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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