Ламздорф-Галаган Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Акимова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Дворжецкая Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
10.08.1906
Дочь: Игнатенко Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно