Ламздорф-Галаган (Сверчкова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламздорф-Галаган (Сверчкова) Мария Николаевна

Место рождения

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1880

Дата смерти

14.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1880

Отец: Сверчков Николай Дмитриевич

Мать: Сверчкова Александра Михайловна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Акимова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Дворжецкая Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович

Рождение ребёнка
10.08.1906

Дочь: Игнатенко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович

Смерть
14.06.1917
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
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