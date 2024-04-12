Ламздорф-Галаган (Сверчкова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1880
Дата смерти14.06.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1880
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Акимова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Дворжецкая Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
10.08.1906
Дочь: Игнатенко Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Ламздорф-Галаган Сергей Константинович
Смерть
14.06.1917
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край