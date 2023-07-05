Сверчков Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1849
Бракосочетание
29.04.1873
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
НАРТ Ф. 4, о. 176, д. 1 л.373об. https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?client_secret=qnMmkq7uARUTWDEtvM%2BHYvwn33tTSgbdsaIXRD396R4TjIVtfMpYeRK0NgV8VeGVmBZXG26vFHFG4Pm42XfPTT3S... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1874
Сын: Сверчков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Сверчкова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.1875
Сын: Сверчков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Сверчкова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
13.11.1880
Дочь: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна
Мать ребёнка: Сверчкова Александра Михайловна
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
12.07.1882
Сын: Сверчков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сверчкова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
28.10.1884
Мать ребёнка: Сверчкова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1898
Сын: Сверчков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Сверчкова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно