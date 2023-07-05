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Сверчков Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1849

Отец: Сверчков Дмитрий Алексеевич

Мать: Сверчкова Софья Николаевна

Бракосочетание
29.04.1873

Жена: Сверчкова Александра Сергеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
НАРТ Ф. 4, о. 176, д. 1 л.373об. https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?client_secret=qnMmkq7uARUTWDEtvM%2BHYvwn33tTSgbdsaIXRD396R4TjIVtfMpYeRK0NgV8VeGVmBZXG26vFHFG4Pm42XfPTT3S... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1874

Сын: Сверчков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Сверчкова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
03.10.1875

Сын: Сверчков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сверчкова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
13.11.1880

Дочь: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сверчкова Александра Михайловна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Сверчкова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
12.07.1882

Сын: Сверчков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сверчкова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
28.10.1884

Сын: Сверчков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Сверчкова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Сверчков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сверчкова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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