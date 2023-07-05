Сверчкова (Шипова) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1873
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
НАРТ Ф. 4, о. 176, д. 1 л.373об. https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?client_secret=qnMmkq7uARUTWDEtvM%2BHYvwn33tTSgbdsaIXRD396R4TjIVtfMpYeRK0NgV8VeGVmBZXG26vFHFG4Pm42XfPTT3S... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1874
Сын: Сверчков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.10.1875
Сын: Сверчков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно