Сверчкова (Шипова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчкова (Шипова) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1873

Муж: Сверчков Николай Дмитриевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
НАРТ Ф. 4, о. 176, д. 1 л.373об. https://ident.familysearch.org/cis-web/oauth2/v3/authorization?client_secret=qnMmkq7uARUTWDEtvM%2BHYvwn33tTSgbdsaIXRD396R4TjIVtfMpYeRK0NgV8VeGVmBZXG26vFHFG4Pm42XfPTT3S... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1874

Сын: Сверчков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.10.1875

Сын: Сверчков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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