Сверчкова (Васильчикова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1820
Дата смерти1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
23.05.1847
Дочь: Сверчкова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Сверчков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.08.1849
Сын: Сверчков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Сверчков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.04.1851
Сын: Сверчков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Сверчков Дмитрий Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1882