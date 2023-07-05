Сверчкова (Васильчикова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчкова (Васильчикова) Софья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1820

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Сверчков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1847

Дочь: Сверчкова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Сверчков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.08.1849

Сын: Сверчков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Сверчков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.04.1851

Сын: Сверчков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сверчков Дмитрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1882