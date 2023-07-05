Сверчков Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчков Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сверчков Алексей Васильевич

Мать: Сверчкова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
1845

Жена: Сверчкова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
23.05.1847

Дочь: Сверчкова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Сверчкова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1849

Сын: Сверчков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Сверчкова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
07.04.1851

Сын: Сверчков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Сверчкова Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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