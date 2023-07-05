Сверчков Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
23.05.1847
Дочь: Сверчкова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Сверчкова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
10.08.1849
Сын: Сверчков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Сверчкова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.1851
Сын: Сверчков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Сверчкова Софья Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно