Сверчков Алексей Васильевич
мужской, родился 1791
умер 16.02.1828
Супруги
Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна1795 г.р.
Дети
Зиновьева (Сверчкова) Прасковья АлексеевнаПосле 1820 г.р.
Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна16.06.1822 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сверчков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна
Бракосочетание
26.05.1818
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Зиновьева (Сверчкова) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.06.1822
Дочь: Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна
г. Флоренция, Великое герцогство Тосканское
Смерть
16.02.1828