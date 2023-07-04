Сверчков Алексей Васильевич 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Сверчков Алексей Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1791

умер 16.02.1828

Супруги
Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна1795 г.р.
Дети
Зиновьева (Сверчкова) Прасковья АлексеевнаПосле 1820 г.р.
Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна16.06.1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сверчков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна

Бракосочетание
26.05.1818

Жена: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Зиновьева (Сверчкова) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.06.1822

Дочь: Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна

г. Флоренция, Великое герцогство Тосканское

Смерть
16.02.1828

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