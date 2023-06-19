Сверчкова (Мусина-Пушкина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.05.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1880
Дочь: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
12.07.1882
Сын: Сверчков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.10.1884
Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.06.1898
Сын: Сверчков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно