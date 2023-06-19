Сверчкова (Мусина-Пушкина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчкова (Мусина-Пушкина) Александра Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.05.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.11.1880

Дочь: Ламздорф-Галаган Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Около 1880

Муж: Сверчков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.07.1882

Сын: Сверчков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.10.1884

Сын: Сверчков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Сверчков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сверчков Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно