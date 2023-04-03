Швецова (Ламздорф-Галаган) Александра Николаевна 17.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швецова (Ламздорф-Галаган) Александра Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.03.1913, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 03.06.2001, г. Найак-на-Гудзоне, Нью-Йорк, США

Отец
Ламздорф-Галаган Николай Константинович11.08.1881 г.р.
Мать
Ламздорф-Галаган (Трубецкая) София Петровна14.03.1887 г.р.
Супруги
Швецов Дмитрий Андреевич03.12.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913

Отец: Ламздорф-Галаган Николай Константинович

Мать: Ламздорф-Галаган (Трубецкая) София Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1932

Муж: Швецов Дмитрий Андреевич

Смерть
03.06.2001
г. Найак-на-Гудзоне, Нью-Йорк, США

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