Швецова (Ламздорф-Галаган) Александра Николаевна
женский, родилась 17.03.1913, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 03.06.2001, г. Найак-на-Гудзоне, Нью-Йорк, США
ОтецЛамздорф-Галаган Николай Константинович11.08.1881 г.р.
МатьЛамздорф-Галаган (Трубецкая) София Петровна14.03.1887 г.р.
Супруги
Швецов Дмитрий Андреевич03.12.1902 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1932
Смерть
03.06.2001
г. Найак-на-Гудзоне, Нью-Йорк, США