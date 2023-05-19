Трубецкая (Оболенская) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкая (Оболенская) Александра Владимировна

Трубецкая (Оболенская) Александра Владимировна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.10.1861

Дата смерти

14.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1861

Отец: Оболенский Владимир Андреевич

Мать: Оболенская Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.10.1884

Муж: Трубецкой Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
30.07.1885

Сын: Трубецкой Владимир Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: Ламздорф-Галаган София Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: Оболенская Любовь Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Трубецкой Николай Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1892

Дочь: Бушек Александра Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Трубецкая Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич

Смерть
14.12.1939
Третья Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close