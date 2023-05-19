Трубецкая (Оболенская) Александра Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.10.1861
Дата смерти14.12.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1861
Бракосочетание
01.10.1884
Рождение ребёнка
30.07.1885
Сын: Трубецкой Владимир Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: Ламздорф-Галаган София Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Оболенская Любовь Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1890
Сын: Трубецкой Николай Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1892
Дочь: Бушек Александра Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Трубецкая Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Николаевич
Смерть
14.12.1939
Третья Французская республика