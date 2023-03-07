Трубецкой Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения17.10.1890
Дата смерти05.06.1961
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1890
Бракосочетание
С 14.11.1919 по 1936
Бракосочетание
С 1937 по 1946
Бракосочетание
16.06.1947
Жена: Трубецкая Глэдис Франсес
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Константиновна
Смерть
05.06.1961
г. Нью-Йорк, США