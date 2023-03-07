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Трубецкой Николай Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.10.1890

Дата смерти

05.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1890

Отец: Трубецкой Пётр Николаевич

Мать: Трубецкая Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 14.11.1919 по 1936

Жена: Трубецкая Елена Константиновна

Бракосочетание
С 1937 по 1946

Жена: Трубецкая Нина Алексеевна

Бракосочетание
16.06.1947

Жена: Трубецкая Глэдис Франсес

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Константиновна

Смерть
05.06.1961
г. Нью-Йорк, США
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