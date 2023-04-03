Трубецкой Николай Петрович
мужской, родился 03.10.1828, Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
умер 19.07.1900, с. Меньшово, Московская губерния, Российская губерния
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Трубецкой Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Орлова-Денисова) Любовь Васильевна
Сын: Трубецкой Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Сын: Трубецкой Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Дочь: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Дочь: Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Дочь: Трубецкая Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Дочь: Трубецкая Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Дочь: Лермонтова (Трубецкая) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Дочь: Черткова (Трубецкая) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Сын: Трубецкой Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Дочь: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна