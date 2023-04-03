Трубецкой Николай Петрович 03.10.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Трубецкой Николай Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.10.1828, Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

умер 19.07.1900, с. Меньшово, Московская губерния, Российская губерния

Супруги
Трубецкая (Орлова-Денисова) Любовь Васильевна11.04.1828 г.р.
Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна31.03.1841 г.р.
Дети
Трубецкой Пётр Николаевич05.10.1858 г.р.
Трубецкой Сергей Николаевич?.07.1862 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Бракосочетание
20.01.1854

Жена: Трубецкая (Орлова-Денисова) Любовь Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

церковь Покровская в Кудрине, Москва, Российская империя

Рождение ребёнка
05.10.1858

Сын: Трубецкой Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Орлова-Денисова) Любовь Васильевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
?.07.1862

Сын: Трубецкой Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
23.09.1863

Сын: Трубецкой Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.09.1864

Дочь: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
15.08.1865

Дочь: Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
08.05.1867

Дочь: Трубецкая Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
13.07.1868

Дочь: Трубецкая Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
06.08.1870

Дочь: Лермонтова (Трубецкая) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.04.1872

Дочь: Черткова (Трубецкая) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
14.09.1873

Сын: Трубецкой Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
17.08.1877

Дочь: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Смерть
19.07.1900
с. Меньшово, Московская губерния, Российская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.