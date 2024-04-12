Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1841
Дата смерти23.03.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1841
Рождение ребёнка
?.07.1862
Сын: Трубецкой Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1863
Сын: Трубецкой Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.09.1864
Дочь: Самарина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1865
Дочь: Осоргина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1867
Дочь: Трубецкая Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.07.1868
Дочь: Трубецкая Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1870
Дочь: Лермонтова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1872
Дочь: Черткова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1873
Сын: Трубецкой Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1877
Дочь: Гагарина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1901
Место погребения: Донской монастырь , Москва