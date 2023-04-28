Трубецкой Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1873
Дата смерти06.01.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
09.09.1903
Сын: Трубецкой Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Трубецкая Мария Константиновна
г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
15.12.1906
Сын: Трубецкой Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Трубецкая Мария Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.01.1930
г. Кламар Кламар, Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика