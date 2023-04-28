Трубецкой Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкой Григорий Николаевич

Трубецкой Григорий Николаевич

avatar

Место рождения

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.09.1873

Дата смерти

06.01.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1901

Жена: Трубецкая Мария Константиновна

Рождение ребёнка
09.09.1903

Сын: Трубецкой Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Трубецкая Мария Константиновна

г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
15.12.1906

Сын: Трубецкой Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Трубецкая Мария Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.01.1930
г. Кламар Кламар, Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close