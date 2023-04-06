Трубецкая (Хрептович-Бутенёва) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1881
Дата смерти30.10.1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1881
Отец: Хрептович-Бутенёв Константин Аполлинарьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
09.09.1903
Сын: Трубецкой Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Трубецкой Григорий Николаевич
г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
15.12.1906
Сын: Трубецкой Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Трубецкой Григорий Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.10.1943
Кламар Кламар, Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французское государство