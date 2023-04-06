Трубецкая (Хрептович-Бутенёва) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Хрептович-Бутенёва) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1881

Дата смерти

30.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1881

Отец: Хрептович-Бутенёв Константин Аполлинарьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1901

Муж: Трубецкой Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.1903

Сын: Трубецкой Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Трубецкой Григорий Николаевич

г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
15.12.1906

Сын: Трубецкой Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Трубецкой Григорий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.10.1943
Кламар Кламар, Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французское государство
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