Трубецкой Михаил Григорьевич
Место рожденияг. Константинополь, Османская империя
Дата рождения30.04.1905
Дата смерти10.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1905
г. Константинополь, Османская империя
Бракосочетание
?.12.1944
г. Кламар, О-де-Сен, иль-де-Франс, Французское государство
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Трубецкая Мария Михайловна
Мать ребёнка: Трубецкая Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
08.04.1947
Сын: Трубецкой Константин Михайлович
Мать ребёнка: Трубецкая Татьяна Владимировна
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Трубецкая Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Трубецкая Татьяна Владимировна
Смерть
10.08.1989
г. Монреаль, Квебек, Канада