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Трубецкой Михаил Григорьевич

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Место рождения

г. Константинополь, Османская империя

Дата рождения

30.04.1905

Дата смерти

10.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1905

Отец: Трубецкой Григорий Николаевич

Мать: Трубецкая Мария Константиновна

г. Константинополь, Османская империя
Бракосочетание
?.12.1944

Жена: Трубецкая Татьяна Владимировна

г. Кламар, О-де-Сен, иль-де-Франс, Французское государство
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Трубецкая Мария Михайловна

Мать ребёнка: Трубецкая Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
08.04.1947

Сын: Трубецкой Константин Михайлович

Мать ребёнка: Трубецкая Татьяна Владимировна

г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Трубецкая Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Трубецкая Татьяна Владимировна

Смерть
10.08.1989
г. Монреаль, Квебек, Канада
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