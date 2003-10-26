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Трубецкой Сергей Григорьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.12.1906

Дата смерти

26.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1906

Отец: Трубецкой Григорий Николаевич

Мать: Трубецкая Мария Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1933

Жена: Трубецкая Любовь Алексеевна

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
06.03.1934

Сын: Трубецкой Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Алексеевна

г. Кламар, Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, третья Французская республика
Рождение ребёнка
16.07.1938

Дочь: Трубецкая Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Алексеевна

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Сайка-Войвуд Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Алексеевна

Смерть
26.10.2003
Вэлли коттедж, Нью-Йорк, США
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