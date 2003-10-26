Трубецкой Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1906
Дата смерти26.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1906
Бракосочетание
1933
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
06.03.1934
Сын: Трубецкой Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Алексеевна
г. Кламар, Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, третья Французская республика
Рождение ребёнка
16.07.1938
Дочь: Трубецкая Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Алексеевна
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Сайка-Войвуд Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Алексеевна
Смерть
26.10.2003
Вэлли коттедж, Нью-Йорк, США