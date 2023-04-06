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Сайка-Войвуд (Трубецкая) Елизавета Сергеевна
Сайка-Войвуд (Трубецкая) Елизавета Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Пол
Женский
Отец
Трубецкой Сергей Григорьевич
1906 г.р.
Мать
Трубецкая (Оболенская) Любовь Алексеевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Трубецкой Сергей Григорьевич
Мать:
Трубецкая Любовь Алексеевна
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