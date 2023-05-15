Лопухин Алексей Александрович 29.09.1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопухин Алексей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.09.1813, Тула, город Тула, Тульская область

умер 09.12.1872, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна10.01.1819 г.р.
Дети
Лопухин Александр Алексеевич10.02.1839 г.р.
Лопухина Мария Алексеевна22.03.1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область

Бракосочетание
1838

Жена: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
10.02.1839

Сын: Лопухин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.03.1840

Дочь: Лопухина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
31.03.1841

Дочь: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.05.1842

Дочь: Лопухина Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
03.09.1844

Сын: Лопухин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.07.1845

Дочь: Озерова (Лопухина) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
29.02.1848

Дочь: Капнист (Лопухина) Эмилия Алексеевна

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
14.10.1853

Сын: Лопухин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
09.12.1872
Москва, город федерального значения Москва

Похороны: Донской монастырь, Москва

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