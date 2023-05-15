Лопухин Алексей Александрович
мужской, родился 29.09.1813, Тула, город Тула, Тульская область
умер 09.12.1872, Москва, город федерального значения Москва
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Лопухин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна
Дочь: Лопухина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна
Дочь: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна
Дочь: Лопухина Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна
Дочь: Озерова (Лопухина) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна
Дочь: Капнист (Лопухина) Эмилия Алексеевна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна
Сын: Лопухин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна