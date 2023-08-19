Лопухин Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1844
Дата смерти07.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1844
Бракосочетание
1865
Жена: Лопухина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1871
Сын: Лопухин Владимир Борисович
Мать ребёнка: Лопухина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Лопухин Евгений Борисович
Мать ребёнка: Лопухина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лопухина Вера Борисовна
Мать ребёнка: Лопухина Вера Ивановна
Смерть
07.01.1897