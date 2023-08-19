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Лопухин Борис Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.09.1844

Дата смерти

07.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1844

Отец: Лопухин Алексей Александрович

Мать: Лопухина Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1865

Жена: Лопухина Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1871

Сын: Лопухин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Лопухина Вера Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Лопухин Евгений Борисович

Мать ребёнка: Лопухина Вера Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лопухина Вера Борисовна

Мать ребёнка: Лопухина Вера Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.01.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург