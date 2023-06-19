Трубецкой Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1863
Дата смерти23.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1863
Бракосочетание
10.02.1889
Запись о браке, метрическая книга за 1889 год, церковь Рождества Богородицы на Сенях, Большой Кремлёвский дворец, Москва
Рождение ребёнка
14.02.1890
Сын: Трубецкой Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Трубецкая Вера Александровна
Рождение ребёнка
20.03.1892
Сын: Трубецкой Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Трубецкая Вера Александровна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1900
Дочь: Трубецкая Софья Евгеньевна
Мать ребёнка: Трубецкая Вера Александровна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
23.01.1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край