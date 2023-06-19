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Трубецкой Евгений Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.09.1863

Дата смерти

23.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1863

Отец: Трубецкой Николай Петрович

Мать: Трубецкая Софья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.02.1889

Жена: Трубецкая Вера Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Запись о браке, метрическая книга за 1889 год, церковь Рождества Богородицы на Сенях, Большой Кремлёвский дворец, Москва
Рождение ребёнка
14.02.1890

Сын: Трубецкой Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Трубецкая Вера Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.03.1892

Сын: Трубецкой Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Трубецкая Вера Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: Трубецкая Софья Евгеньевна

Мать ребёнка: Трубецкая Вера Александровна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
23.01.1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край