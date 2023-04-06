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Трубецкой Сергей Евгеньевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.02.1890

Дата смерти

24.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.11.1923

Жена: Трубецкая Марина Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Хрептович-Бутенёва Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Трубецкая Марина Николаевна

Рождение ребёнка
?.09.1927

Дочь: Хрептович-Бутенёва Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Трубецкая Марина Николаевна

Смерть
24.10.1949
г. Кламар, Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
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