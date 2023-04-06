Трубецкой Сергей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1890
Дата смерти24.10.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.11.1923
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Хрептович-Бутенёва Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Трубецкая Марина Николаевна
Рождение ребёнка
?.09.1927
Дочь: Хрептович-Бутенёва Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Трубецкая Марина Николаевна
Смерть
24.10.1949
г. Кламар, Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика