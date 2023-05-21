Черткова (Трубецкая) Александра Николаевна 06.04.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черткова (Трубецкая) Александра Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.04.1872, Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

умерла 01.09.1925, г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Мать
Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна31.03.1841 г.р.
Отец
Трубецкой Николай Петрович03.10.1828 г.р.
Супруги
Чертков Михаил Фёдорович14.02.1878 г.р.
Дети
Старицкая (Черткова) Ольга Михайловна1906 г.р.
Чертков Сергей Михайлович17.03.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1872

Отец: Трубецкой Николай Петрович

Мать: Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
09.05.1905

Муж: Чертков Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Старицкая (Черткова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
17.03.1908

Сын: Чертков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Олсуфьева (Черткова) Софья Михайловна

Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ринк (Черткова) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
13.02.1917

Дочь: Черткова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович

Смерть
01.09.1925
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

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