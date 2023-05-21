Черткова (Трубецкая) Александра Николаевна
женский, родилась 06.04.1872, Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
умерла 01.09.1925, г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
МатьТрубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна31.03.1841 г.р.
ОтецТрубецкой Николай Петрович03.10.1828 г.р.
Супруги
Чертков Михаил Фёдорович14.02.1878 г.р.
Дети
Чертков Сергей Михайлович17.03.1908 г.р.Показать еще 3
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Рождение
06.04.1872
Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.05.1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Старицкая (Черткова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
17.03.1908
Сын: Чертков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Олсуфьева (Черткова) Софья Михайловна
Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ринк (Черткова) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
13.02.1917
Дочь: Черткова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чертков Михаил Фёдорович
Смерть
01.09.1925
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика