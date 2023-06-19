Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.08.1865

Дата смерти

04.08.1935

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1865

Отец: Трубецкой Николай Петрович

Мать: Трубецкая Софья Алексеевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
27.08.1886

Муж: Осоргин Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1887

Сын: Осоргин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович

Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.11.1888

Сын: Осоргин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1890

Дочь: Лопухина Софья Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1892

Дочь: Самарина Иулиания Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович

Смерть
04.08.1935
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика