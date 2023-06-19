Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1865
Дата смерти04.08.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1865
Бракосочетание
27.08.1886
Рождение ребёнка
30.06.1887
Сын: Осоргин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович
Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.11.1888
Сын: Осоргин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
30.05.1890
Дочь: Лопухина Софья Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1892
Дочь: Самарина Иулиания Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович
Смерть
04.08.1935
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика