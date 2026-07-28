Осоргин Михаил Михайлович
мужской, родился 30.06.1887, Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
умер 29.10.1950
ОтецОсоргин Михаил Михайлович16.04.1861 г.р.
МатьОсоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна15.08.1865 г.р.
Супруги
Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна04.09.1893 г.р.
Дети
Осоргин Михаил Михайлович16.12.1920 г.р.
Осоргин Николай Михайлович1924 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
30.06.1887
Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.09.1919
Рождение ребёнка
16.12.1920
Сын: Осоргин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна
г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
1924
Сын: Осоргин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Осоргин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Осоргина Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна
Смерть
29.10.1950