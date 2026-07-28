Осоргин Михаил Михайлович 30.06.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осоргин Михаил Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.06.1887, Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

умер 29.10.1950

Отец
Осоргин Михаил Михайлович16.04.1861 г.р.
Мать
Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна15.08.1865 г.р.
Супруги
Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна04.09.1893 г.р.
Дети
Осоргин Михаил Михайлович16.12.1920 г.р.
Осоргин Николай Михайлович1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1887

Отец: Осоргин Михаил Михайлович

Мать: Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна

Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Бракосочетание
09.09.1919

Жена: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.1920

Сын: Осоргин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна

г. Константинополь, Османская империя

Рождение ребёнка
1924

Сын: Осоргин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Осоргин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Осоргина Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна

Смерть
29.10.1950

Похоронен: Сент-Женевьев-де-Буа, Эссонн, Иль-де-Франс, Франция

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