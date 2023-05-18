Осоргин Михаил Михайлович
мужской, родился 16.12.1920, г. Константинополь, Османская империя
умер 27.08.1898, г. Санта-Фе, Нью-Мексико, США
ОтецОсоргин Михаил Михайлович30.06.1887 г.р.
МатьОсоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна04.09.1893 г.р.
Супруги
Осоргина Лилиан1927 г.р.
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Комментарий
Смерть
27.08.1898
г. Санта-Фе, Нью-Мексико, США
Рождение
16.12.1920
г. Константинополь, Османская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осоргина Лилиан