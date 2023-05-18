Осоргин Михаил Михайлович 16.12.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Осоргин Михаил Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.12.1920, г. Константинополь, Османская империя

умер 27.08.1898, г. Санта-Фе, Нью-Мексико, США

Отец
Осоргин Михаил Михайлович30.06.1887 г.р.
Мать
Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна04.09.1893 г.р.
Супруги
Осоргина Лилиан1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
27.08.1898
г. Санта-Фе, Нью-Мексико, США

Рождение
16.12.1920

Отец: Осоргин Михаил Михайлович

Мать: Осоргина (Муравьёва-Виленская) Елена Николаевна

г. Константинополь, Османская империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осоргина Лилиан

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