Осоргин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.04.1861
Дата смерти15.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.08.1886
Рождение ребёнка
30.06.1887
Сын: Осоргин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Осоргина Елизавета Николаевна
Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.11.1888
Сын: Осоргин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Осоргина Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1890
Дочь: Лопухина Софья Михайловна
Мать ребёнка: Осоргина Елизавета Николаевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1892
Дочь: Самарина Иулиания Михайловна
Мать ребёнка: Осоргина Елизавета Николаевна
Смерть
15.12.1939
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика