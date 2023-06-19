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Осоргин Михаил Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.04.1861

Дата смерти

15.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.08.1886

Жена: Осоргина Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1887

Сын: Осоргин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Осоргина Елизавета Николаевна

Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.11.1888

Сын: Осоргин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Осоргина Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1890

Дочь: Лопухина Софья Михайловна

Мать ребёнка: Осоргина Елизавета Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1892

Дочь: Самарина Иулиания Михайловна

Мать ребёнка: Осоргина Елизавета Николаевна

Смерть
15.12.1939
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика