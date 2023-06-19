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Осоргин Сергей Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.11.1888

Дата смерти

10.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1888

Отец: Осоргин Михаил Михайлович

Мать: Осоргина Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.01.1918

Жена: Осоргина София Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1919

Сын: Осоргин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Осоргина София Николаевна

Рождение ребёнка
06.04.1920

Дочь: Апраксина Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Осоргина София Николаевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.10.1923

Дочь: Шмеман Иулиания Сергеевна

Мать ребёнка: Осоргина София Николаевна

г. Баден, Баден-Вюртемберг. Германское государство
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Озерова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Осоргина София Николаевна

Смерть
10.02.1957
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Четвёртая Французская республика