Осоргин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.11.1888
Дата смерти10.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1888
Бракосочетание
16.01.1918
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Осоргина София Николаевна
Рождение ребёнка
06.04.1920
Дочь: Апраксина Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Осоргина София Николаевна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.10.1923
Дочь: Шмеман Иулиания Сергеевна
Мать ребёнка: Осоргина София Николаевна
г. Баден, Баден-Вюртемберг. Германское государство
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Озерова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Осоргина София Николаевна
Смерть
10.02.1957
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Четвёртая Французская республика