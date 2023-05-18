Осоргина (Гагарина) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоргина (Гагарина) София Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1896

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896

Отец: Гагарин Николай Викторович

Мать: Гагарина Марина Николаевна

Бракосочетание
16.01.1918

Муж: Осоргин Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1919

Сын: Осоргин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Осоргин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
06.04.1920

Дочь: Апраксина Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Осоргин Сергей Михайлович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.10.1923

Дочь: Шмеман Иулиания Сергеевна

Отец ребёнка: Осоргин Сергей Михайлович

г. Баден, Баден-Вюртемберг. Германское государство
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Озерова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Осоргин Сергей Михайлович

Смерть
1970
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика
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