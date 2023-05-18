Осоргина (Гагарина) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1896
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896
Бракосочетание
16.01.1918
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Осоргин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1920
Дочь: Апраксина Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Осоргин Сергей Михайлович
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.10.1923
Дочь: Шмеман Иулиания Сергеевна
Отец ребёнка: Осоргин Сергей Михайлович
г. Баден, Баден-Вюртемберг. Германское государство
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Озерова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Осоргин Сергей Михайлович
Смерть
1970
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика