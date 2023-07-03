Гагарин Николай Викторович 09.05.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Гагарин Николай Викторович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.05.1873, Москва, город федерального значения Москва

умер 10.05.1925, г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика

Отец
Гагарин Виктор Николаевич16.12.1844 г.р.
Мать
Гагарина (Будберг) Мария Андреевна01.06.1847 г.р.
Супруги
Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна17.08.1877 г.р.
Гагарина (Якунина) Екатерина Ильинична1895 г.р.
Дети
Осоргина (Гагарина) София Николаевна08.06.1896 г.р.
Трубецкая (Гагарина) Марина Николаевна23.07.1897 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1873

Отец: Гагарин Виктор Николаевич

Мать: Гагарина (Будберг) Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
02.07.1895

Жена: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: Осоргина (Гагарина) София Николаевна

Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1897

Дочь: Трубецкая (Гагарина) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Акулинино, Домодедово, Московская область

Рождение ребёнка
23.05.1899

Дочь: Шаховская (Гагарина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гагарина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гагарин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Гагарин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гагарин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гагарина (Якунина) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гагарин Андрэ (Андрей) Николаевич

Мать ребёнка: Гагарина (Якунина) Екатерина Ильинична

Бракосочетание
1924

Жена: Гагарина (Якунина) Екатерина Ильинична

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика

Смерть
10.05.1925
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.