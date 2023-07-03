Гагарин Николай Викторович
мужской, родился 09.05.1873, Москва, город федерального значения Москва
умер 10.05.1925, г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
ОтецГагарин Виктор Николаевич16.12.1844 г.р.
МатьГагарина (Будберг) Мария Андреевна01.06.1847 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Осоргина (Гагарина) София Николаевна
Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна
Дочь: Трубецкая (Гагарина) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна
Дочь: Шаховская (Гагарина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна
Дочь: Гагарина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна
Сын: Гагарин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна
Сын: Гагарин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна
Сын: Гагарин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гагарина (Якунина) Екатерина Ильинична
Сын: Гагарин Андрэ (Андрей) Николаевич
Мать ребёнка: Гагарина (Якунина) Екатерина Ильинична