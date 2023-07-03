Гагарина (Будберг) Мария Андреевна 01.06.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарина (Будберг) Мария Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.06.1847

умерла 09.08.1917, г. Рим, Лацио, Королевство Италия

Супруги
Гагарин Виктор Николаевич16.12.1844 г.р.
Дети
Гагарина Мария Викторовна29.?.1870 г.р.
Гагарина Софья Викторовна09.04.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1869

Муж: Гагарин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
29.?.1870

Дочь: Гагарина Мария Викторовна

Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
09.04.1872

Дочь: Гагарина Софья Викторовна

Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1873

Сын: Гагарин Николай Викторович

Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.11.1876

Дочь: Эпифани (Гагарина) Александра Викторовна

Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
19.03.1880

Дочь: Гагарина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич

Смерть
09.08.1917
г. Рим, Лацио, Королевство Италия

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