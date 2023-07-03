Гагарина (Будберг) Мария Андреевна
женский, родилась 01.06.1847
умерла 09.08.1917, г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Супруги
Гагарин Виктор Николаевич16.12.1844 г.р.
Дети
Гагарина Мария Викторовна29.?.1870 г.р.
Гагарина Софья Викторовна09.04.1872 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1869
Рождение ребёнка
29.?.1870
Дочь: Гагарина Мария Викторовна
Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1872
Дочь: Гагарина Софья Викторовна
Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
09.05.1873
Сын: Гагарин Николай Викторович
Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.11.1876
Дочь: Эпифани (Гагарина) Александра Викторовна
Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1880
Дочь: Гагарина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Гагарин Виктор Николаевич
Смерть
09.08.1917
г. Рим, Лацио, Королевство Италия