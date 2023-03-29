Шаховская (Гагарина) Мария Николаевна
женский, родилась 23.05.1899
умерла 17.07.1940
ОтецГагарин Николай Викторович09.05.1873 г.р.
МатьГагарина (Трубецкая) Марина Николаевна17.08.1877 г.р.
Супруги
Шаховской Георгий Константинович13.12.1896 г.р.
Дети
Ратькова-Рожнова (Шаховская) Марина Георгиевна24.07.1923 г.р.Показать еще 2
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Рождение
23.05.1899
Бракосочетание
05.11.1922
Рождение ребёнка
24.07.1923
Дочь: Ратькова-Рожнова (Шаховская) Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Шаховской Георгий Константинович
г. Баден, Баден-Вюртемберг. Германское государство
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Де Метц (Шаховская) Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Шаховской Георгий Константинович
Бракосочетание
05.02.1937
Рождение ребёнка
1938
Сын: Хрептович-Бутенёв Константин Константинович
Отец ребёнка: Хрептович-Бутенёв Константин Аполлинариевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Хрептович-Бутенёв Николай Константинович
Отец ребёнка: Хрептович-Бутенёв Константин Аполлинариевич
Смерть
17.07.1940