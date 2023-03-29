Шаховская (Гагарина) Мария Николаевна 23.05.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаховская (Гагарина) Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.05.1899

умерла 17.07.1940

Отец
Гагарин Николай Викторович09.05.1873 г.р.
Мать
Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна17.08.1877 г.р.
Супруги
Шаховской Георгий Константинович13.12.1896 г.р.
Хрептович-Бутенёв Константин Аполлинариевич1912 г.р.
Дети
Ратькова-Рожнова (Шаховская) Марина Георгиевна24.07.1923 г.р.
Де Метц (Шаховская) Елизавета Георгиевна1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1899

Отец: Гагарин Николай Викторович

Мать: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Бракосочетание
05.11.1922

Муж: Шаховской Георгий Константинович

Рождение ребёнка
24.07.1923

Дочь: Ратькова-Рожнова (Шаховская) Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Шаховской Георгий Константинович

г. Баден, Баден-Вюртемберг. Германское государство

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Де Метц (Шаховская) Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Шаховской Георгий Константинович

Бракосочетание
05.02.1937

Муж: Хрептович-Бутенёв Константин Аполлинариевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Хрептович-Бутенёв Константин Константинович

Отец ребёнка: Хрептович-Бутенёв Константин Аполлинариевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Хрептович-Бутенёв Николай Константинович

Отец ребёнка: Хрептович-Бутенёв Константин Аполлинариевич

Смерть
17.07.1940

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