Лопухина (Осоргина) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Осоргина) Софья Михайловна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

30.05.1890

Дата смерти

13.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Лопухин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
31.12.1915

Сын: Лопухин Рафаил Николаевич

Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1915

Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1918

Сын: Лопухин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.01.1922

Дочь: Тучкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич

Манчжурия, Китай
Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Феннел Марина Николаевна

Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич

г. Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Николай Сергеевич

Смерть
13.04.1977
Исси-ле-Мулино, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
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