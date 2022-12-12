Лопухина (Осоргина) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.05.1890
Дата смерти13.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1914
Сын: Лопухин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
31.12.1915
Сын: Лопухин Рафаил Николаевич
Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
31.12.1915
Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
01.05.1918
Сын: Лопухин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.01.1922
Дочь: Тучкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич
Манчжурия, Китай
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Феннел Марина Николаевна
Отец ребёнка: Лопухин Николай Сергеевич
г. Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1977
Исси-ле-Мулино, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция